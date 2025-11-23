“È stata una bellissima storia d’amore, meravigliosa. E forse propri o quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse”. Con questa riflessione matura e onesta, Bianca Atzei, ospite ieri a Verissimo, ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con il conduttore e inviato de Le Iene, Stefano Corti. La cantante, 38 anni, ha confermato la rottura avvenuta a settembre, ma ha voluto sottolineare che non c’è una motivazione drammatica o precisa dietro l’addio. “A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Stefano Corti ci siamo lasciati. Siamo stati vittime di minacce, avevo paura a mandare nostro figlio a scuola”: lo sfogo di Bianca Atzei a Verissimo