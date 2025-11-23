Inter U23 vittoria preziosa a Trento | decide Spinaccè nella ripresa per permettere i tre punti
Inter News 24 Inter U23, tre punti e risalita in classifica: decisiva la zampata di Spinaccè nel finale per strappare i tre punti. L’Inter U23 torna al successo in Serie C e lo fa con una vittoria di grande solidità sul campo del Trento, imponendosi 1-0 grazie al gol di Tommaso Spinaccè nella ripresa. Un risultato pesante per la formazione di Stefano Vecchi, che sale momentaneamente al quarto posto con 25 punti, rilanciando la propria corsa nella parte alta della classifica dopo la sosta e il ko contro il Vicenza. La partita è stata equilibrata e intensa per larghi tratti, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni nitide: protagonisti i due portieri, Melgrati da una parte e Tommasi dall’altra, entrambi decisivi nel mantenere il risultato in bilico fino alla parte finale del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
