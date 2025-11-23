Inter-Milan torna la ThuLa Tra i rossoneri si rivede Rabiot dal 1' Dove vederla in tv

Sport.quotidiano.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 novembre 2025 – Il piatto forte della nona giornata del campionato di Serie A di calcio è ovviamente il derby Inter-Milan che si giocherà questa sera alle 20.45 allo Stadio Meazza di San Siro (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN). Una stracittadina ad alta quota dal momento che nerazzurri sono rispettivamente secondi e quinti ma separati da due soli punti, a -1 e -3 dal Napoli primo della classe. L’occasione è ghiottissima soprattutto per l’Inter, quindi, che può di nuovo balzare in vetta alla classifica, ma Christian Chivu non vuol sentire parlare di prove di fuga: “Sarà una partita affascinante per ciò che rappresenta e va preparata come sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter milan torna la thula tra i rossoneri si rivede rabiot dal 1 dove vederla in tv

© Sport.quotidiano.net - Inter-Milan, torna la "ThuLa". Tra i rossoneri si rivede Rabiot dal 1'. Dove vederla in tv

Approfondisci con queste news

inter milan torna thulaInter-Milan, torna la "ThuLa". Tra i rossoneri si rivede Rabiot dal 1'. Dove vederla in tv - Il derby meneghino in programma questa sera a San Siro. Secondo msn.com

inter milan torna thulaInter, contro il Milan torna la ThuLa. E Pio... - Lautaro Martinez è a caccia del decimo gol per avvicinare o raggiungere Stefano Nyers (11) e Giuseppe Meazza (12). Come scrive sport.sky.it

inter milan torna thulaInter, Lautaro cerca il decimo gol nel derby: la coppia con Thuram e il retroscena sul discorso al gruppo - Inter, Lautaro punta al decimo gol: con Thuram torna la “ThuLa” e il Toro lancia il suo messaggio alla squadra Nella notte che vale il predominio cittadino e la vetta della classifica, l’Inter ritrova ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Milan Torna Thula