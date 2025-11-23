Inter-Milan torna la ThuLa Tra i rossoneri si rivede Rabiot dal 1' Dove vederla in tv

Milano, 23 novembre 2025 – Il piatto forte della nona giornata del campionato di Serie A di calcio è ovviamente il derby Inter-Milan che si giocherà questa sera alle 20.45 allo Stadio Meazza di San Siro (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN). Una stracittadina ad alta quota dal momento che nerazzurri sono rispettivamente secondi e quinti ma separati da due soli punti, a -1 e -3 dal Napoli primo della classe. L’occasione è ghiottissima soprattutto per l’Inter, quindi, che può di nuovo balzare in vetta alla classifica, ma Christian Chivu non vuol sentire parlare di prove di fuga: “Sarà una partita affascinante per ciò che rappresenta e va preparata come sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Milan, torna la "ThuLa". Tra i rossoneri si rivede Rabiot dal 1'. Dove vederla in tv

"L'Inter sa di essere più forte del Milan. E non è poco". Il grande ex nerazzurro Marco Materazzi legge così il Derby della Madonnina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E sulla nostalgia della stracittadina: "Cosa mi manca? Io che vado sotto la curva del M

MATCHDAY ? Inter Milan vs AC Milan ? 20:45 CET Serie A ? San Siro #InterMilan

