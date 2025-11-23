Inter Milan qualità ed equilibrio | il rientro di Adrien Rabiot rilancia il Diavolo nel derby
Inter News 24 Inter Milan, il centrocampo rossonero ritrova forza ed esperienza con il ritorno del francese! Ecco cosa filtra in vista del match di questa sera. Il derby di questa sera tra nerazzurri e rossoneri segna un passaggio chiave per la stagione, e per il Milan una delle notizie più rilevanti riguarda il rientro da titolare di Adrien Rabiot, centrocampista francese di grande esperienza internazionale. Dopo quasi due mesi di stop, il numero 12 torna al centro del progetto tecnico, pronto a riprendersi la mediana nel match più sentito dell’anno. Accanto a lui agiranno Luka Modric, veterano abituato a contesti di altissimo livello, e Youssouf Fofana, mezzala fisica e dinamica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
"L'Inter sa di essere più forte del Milan. E non è poco". Il grande ex nerazzurro Marco Materazzi legge così il Derby della Madonnina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. E sulla nostalgia della stracittadina: "Cosa mi manca? Io che vado sotto la curva del M - facebook.com Vai su Facebook
MATCHDAY ? Inter Milan vs AC Milan ? 20:45 CET Serie A ? San Siro #InterMilan Vai su X
Milan-Inter 1-1, un gol di Calhanoglu risponde ad Abraham: cronaca e tabellino - Bellissimo derby di Coppa Italia a San Siro: resta in equilibrio la qualificazione alla finale tra Milan e Inter dopo l'1- Da sport.sky.it
Inter-Milan 1-2: video, gol e highlights - Il Milan risponde alle critiche con una prestazione gagliarda e di qualità nel derby, batte l'Inter 2- Scrive sport.sky.it
Inter, Chivu: "Allegri è un vincente, lo sappiamo. Da quando è qua vedo un Milan diverso" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Madonnina che vedrà domani i nerazzurri. Da tuttomercatoweb.com