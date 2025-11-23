Inter News 24 Inter Milan, il centrocampo rossonero ritrova forza ed esperienza con il ritorno del francese! Ecco cosa filtra in vista del match di questa sera. Il derby di questa sera tra nerazzurri e rossoneri segna un passaggio chiave per la stagione, e per il Milan una delle notizie più rilevanti riguarda il rientro da titolare di Adrien Rabiot, centrocampista francese di grande esperienza internazionale. Dopo quasi due mesi di stop, il numero 12 torna al centro del progetto tecnico, pronto a riprendersi la mediana nel match più sentito dell’anno. Accanto a lui agiranno Luka Modric, veterano abituato a contesti di altissimo livello, e Youssouf Fofana, mezzala fisica e dinamica. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Milan, qualità ed equilibrio: il rientro di Adrien Rabiot rilancia il Diavolo nel derby