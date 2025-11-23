Manca sempre di meno all’inizio della sfida tra Inter e Milan, valida per la 12ª giornata di Serie A. A partire dalle ore 20:45, su Milano si accenderanno i riflettori su un derby storico pronto a regalare nuove emozioni a tutti gli appassionati di calcio. Prima stracittadina da allenatore per Cristian Chivu, che dovrà pensare alle idee migliori per mettere in difficoltà la squadra di Massimiliano Allegri, esperto di sfide di questo genere. L’Inter dovrà fare ovviamente a meno di Denzel Dumfries che non è riuscito a recuperare dal dolore alla caviglia che non gli ha permesso neanche di essere a disposizione della sua Olanda. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Milan, probabili formazioni: Carlos Augusto dal 1?, torna la ThuLa