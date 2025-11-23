Inter Milan nuovo record storico d’incasso | ecco quanto ha fruttato alla società la stracittadina di oggi
Inter News 24 Inter Milan, nuovo primato economico a San Siro: superata quota 8 milioni, dato più alto di sempre in Serie A. Il Derby di Milano stabilisce un nuovo primato nella storia della Serie A. L’incasso totale della sfida tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri ha raggiunto quota 8.649.494 euro, cifra mai toccata prima nel massimo campionato italiano. Il precedente record, sempre di marca Inter, risaliva al derby del 2024, ma questa volta la soglia degli otto milioni è stata abbondantemente superata. A spingere il risultato economico è stato anche il tutto esaurito: presenti 75. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Inter-Milan, tutto esaurito e 8 mln superati: record di incasso in Serie A - Questa sera è stata superata la cifra di 8 mln incassati per una singola partita in ... Come scrive msn.com
Incasso da record per Inter-Milan: superati 8 milioni - Il derby tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro segnerà un nuovo primato economico per la Serie A. Riporta passioneinter.com
Inter-Milan, diretta Serie A: Pulisic sblocca il derby! Il risultato in tempo reale - Milan gara valida per la 12ª giornata di campionato e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà visibile in esclusiva su Dazn. Riporta tuttosport.com