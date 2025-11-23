Inter Milan nuovo record storico d’incasso | ecco quanto ha fruttato alla società la stracittadina di oggi

Inter News 24 Inter Milan, nuovo primato economico a San Siro: superata quota 8 milioni, dato più alto di sempre in Serie A. Il Derby di Milano stabilisce un nuovo primato nella storia della Serie A. L’incasso totale della sfida tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri ha raggiunto quota 8.649.494 euro, cifra mai toccata prima nel massimo campionato italiano. Il precedente record, sempre di marca Inter, risaliva al derby del 2024, ma questa volta la soglia degli otto milioni è stata abbondantemente superata. A spingere il risultato economico è stato anche il tutto esaurito: presenti 75. 🔗 Leggi su Internews24.com

