Inter-Milan Marotta | Il Derby ha un fascino particolare

L'attesa sta per finire e per l'Inter è di nuovo tempo di scendere in campo. I nerazzurri sono consapevoli di avere davanti a loro uno degli impegni più importanti della stagione. Stiamo parlando della sfida con il Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato tra due compagini diametralmente opposte. La Beneamata desidera riprendersi la vetta della classifica, dando prova di avere ciò che serve per conquistare lo Scudetto. Per farlo, però, c'è prima da battere una formazione rossonera pronta a ritrovare la retta via dopo il pareggio con il Parma.

