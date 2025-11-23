Inter News 24 Inter Milan, primi episodi dubbi negli istanti iniziali del match. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul contatto tra Gabbia e Lautaro. Durante il derby di Milano non è passato inosservato il contatto tra Lautaro Martinez e Matteo Gabbia nel corso dei primi minuti di gioco. Ad averne la peggio è stato il difensore del Milan che, per qualche istante, è stato fermo fuori dal campo per consentire l’intervento dei medici. Secondo Luca Marelli manca un cartellino giallo al capitano dell’Inter. Ecco come ha parlato dell’episodio il commentatore tecnico arbitrale ai microfoni di DAZN: GIALLO PER IMPRUDENZA – «Entrata di entrambi i giocatori brutta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan, Marelli non ha alcun dubbio circa il contatto avvenuto tra Lautaro e Gabbia: «Manca un cartellino»