Inter Milan Marelli non ha alcun dubbio circa il contatto avvenuto tra Lautaro e Gabbia | Manca un cartellino

Inter News 24 Inter Milan, primi episodi dubbi negli istanti iniziali del match. Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul contatto tra Gabbia e Lautaro. Durante il derby di Milano non è passato inosservato il contatto tra  Lautaro Martinez e Matteo Gabbia  nel corso dei primi minuti di gioco. Ad averne la peggio è stato il difensore del  Milan  che, per qualche istante, è stato fermo fuori dal campo per consentire l’intervento dei medici. Secondo  Luca Marelli manca un cartellino giallo al capitano dell’Inter. Ecco come ha parlato dell’episodio il commentatore tecnico arbitrale ai microfoni di  DAZN: GIALLO PER IMPRUDENZA  – «Entrata di entrambi i giocatori brutta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan, Marelli non ha alcun dubbio circa il contatto avvenuto tra Lautaro e Gabbia: «Manca un cartellino»

