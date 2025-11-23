Inter-Milan LIVE risultato in diretta della partita di Serie A
La diretta live di Inter-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Serie A, Cremonese-Roma 0-1 dopo i primi 45':: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Alle 18 Lazio-Lecce, stasera il derby della Madonnina Inter-Milan Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza Segui la cronaca test - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan, diretta Serie A: il risultato in tempo reale, Chivu sfida Allegri nel derby - Milan gara valida per la 12ª giornata di campionato e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà visibile in esclusiva su Dazn. Scrive tuttosport.com
Inter-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Il primo derby della stagione targato Chivu contro Allegri, scontro inedito in panchina. Secondo fanpage.it
Inter-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Milan di Domenica 23 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive