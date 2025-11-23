Inter Milan LIVE 0-1 termina a reti bianche la prima frazione del derby di San Siro! Due miracoli di Maignan tengono il Milan a galla

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Milan, derby della Madonnina valevole per la 12^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Milan, match valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Derby d’alta quota e primo scontro stagionale tra la squadra di Chivu e quella di Allegri. nerazzurri reduci dal successo per 2 a 0 contro la Lazio, rossoneri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 54? Rete del Milan. Pulisic firma il vantaggio dei rossoneri a meno di 10 minuti dalla ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan LIVE 0-1, termina a reti bianche la prima frazione del derby di San Siro! Due miracoli di Maignan tengono il Milan a galla

