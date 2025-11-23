di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Milan, derby della Madonnina valevole per la 12^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Milan, match valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Derby d’alta quota e primo scontro stagionale tra la squadra di Chivu e quella di Allegri. nerazzurri reduci dal successo per 2 a 0 contro la Lazio, rossoneri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. ——————————————————————————————————————————————————– 45? + 3 Si chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0, non bastano Lautaro e Thuram a ferire Maignan che salva il Milan con due miracoli 45? saranno tre i minuti di recupero 44? Tentativo Milan! Pulisic sfiora il gol con un tiro da fuori area che ha accarezzato il secondo palo 37? palo di Lautaro! Torre aerea di Thuram, l’argentino calciatore al volo ma Maignan compie un miracolo, deviando il pallone quel tanto che è bastato per deviarla sul palo 35? Progressione di Carlos Augusto murato da Bartesaghi, semplice rimessa per i nerazzurri 27? Inter sfortunata! Arriva anche la traversa di Acerbi! Colpo di testa sul primo palo da angolo che non trova però la via del gol 25? Fofana ci prova invano da fuori area. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan LIVE 0-0, termina a reti bianche la prima frazione del derby di San Siro! Due miracoli di Maignan tengono il Milan a galla