Inter Milan LIVE 0-0 l’Inter cerca di ferire il Milan con tiri da fermo il risultato rimane invariato

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Milan, derby della Madonnina valevole per la 12^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Milan, match valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Derby d’alta quota e primo scontro stagionale tra la squadra di Chivu e quella di Allegri. nerazzurri reduci dal successo per 2 a 0 contro la Lazio, rossoneri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 16? occasione Milan. Tiro strozzato di Bartesaghi che per poco non si tramuta in assist per Pulisic, palma che termina sul fondo ma arriva il primo brivido per l’Inter 15? Sucic prova una grande conclusione al volo dagli sviluppi di calcio d’angolo ma la palla va alta 14? Conclusione di Dimarco murata, nuovo corner nerazzurro 11? Grande entrata di Tomori che chiude in angolo l’incursione di Sucic, sarà angolo per i nerazzurri 4? Occasionissima Inter con Thuram! Gran colpo di testa in tuffo di Thuram, Maignan si supera e para il super colpo del francese che sfiora il gol in avvio 3? Angolo Inter che si conclude con un nulla di fatto 0? Inizia la partita a San Siro! Primo tocco di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

