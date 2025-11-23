Inter Milan LIVE 0-0 la traversa nega il vantaggio ad Acerbi! Inter sfortunata
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Milan, derby della Madonnina valevole per la 12^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Milan, match valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Derby d’alta quota e primo scontro stagionale tra la squadra di Chivu e quella di Allegri. nerazzurri reduci dal successo per 2 a 0 contro la Lazio, rossoneri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 27? Inter sfortunata! Arriva anche la traversa di Acerbi! Colpo di testa sul primo palo da angolo che non trova però la via del gol 25? Fofana ci prova invano da fuori area. 🔗 Leggi su Internews24.com
