Inter-Milan le parole di Allegri | Stasera partita meravigliosa Chi vince più duelli trionferà

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter-Milan, le parole di Allegri: “Stasera partita meravigliosa. Chi vince più duelli trionferà”

