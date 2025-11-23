Inter-Milan le parole di Allegri | Stasera partita meravigliosa Chi vince più duelli trionferà

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter-Milan, le parole di Allegri: “Stasera partita meravigliosa. Chi vince più duelli trionferà”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X

Serie A, Cremonese-Roma 0-1 dopo i primi 45':: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Alle 18 Lazio-Lecce, stasera il derby della Madonnina Inter-Milan Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza Segui la cronaca test - facebook.com Vai su Facebook

Allegri pre Inter-Milan: “Fondamentale approcciare bene. Bartesaghi è un giocatore affidabile.” - Massimiliano Allegri è intervenuto a dazn nel pre partita di Inter- Scrive msn.com

Allegri e la risposta prima di Inter-Milan sul ritorno alla Juve: "In una notte ho dovuto..." - Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al derby di domenica 23 ... Come scrive tuttosport.com

Milan, Allegri manda un messaggio a Gattuso e Gravina poi smonta l'Inter di Chivu - Le probabili formazioni, il messaggio a Gattuso e Gravina per la pausa della nazionale ... Scrive sport.virgilio.it