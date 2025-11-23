Inter-Milan Lautaro Martinez graziato | è bufera dopo pochi minuti
Episodio che fa discutere subito dopo il via del derby a San Siro, proteste in campo e sui social per la condotta dell’attaccante Il derby è da sempre spettacolo ma anche tensioni in campo. Ci sono voluti pochi minuti, stavolta, per far surriscaldare l’atmosfera, nonostante la serata molto fredda a San Siro. Lautaro Martinez ha rischiato molto per una gomitata rifilata a Gabbia, per la quale non è stato sanzionato. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Contrasto a centrocampo tra il capitano dell’Inter e il difensore rossonero, quest’ultimo interviene in maniera pericolosa alzando la gamba – ma non colpendo l’avversario – mentre Lautaro, con il braccio altrettanto alto, ha colpito diretto sul naso l’avversario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
