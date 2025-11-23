Inter Milan il CorSera vede nerazzurri favoriti | rosa più profonda e attacco superiore

Inter News 24 Inter Milan, il quotidiano analizza la sfida sottolineando una squadra più strutturata ma rischi contro le ripartenze rossonere. Secondo l’analisi del Corriere della Sera, il derby Inter Milan di questa sera vede la squadra di Cristian Chivu partire con un vantaggio tecnico significativo, grazie a una struttura di gioco già definita e al miglior attacco della Serie A. Il quotidiano mette in evidenza la superiorità del reparto offensivo nerazzurro, sottolineando come le quattro punte a disposizione di Chivu sarebbero titolari nel Milan, attualmente privo di una vera prima punta di ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan, il CorSera vede nerazzurri favoriti: rosa più profonda e attacco superiore

