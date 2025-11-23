Inter-Milan Fulvio Collovati non ha dubbi | Ecco come finirà

Un derby per sognare o perdere certezze. Lo sa anche Fulvio Collovati, 68 anni, che i derby della Madonnina ne ha giocato a bizzeffe. Anche se l'ex difensore di Diavolo e Biscione è sicuro: «Secondo me finirà in pari, vedrà grande equilibrio». Collovati, rispetto ai suoi tempi il derby di Milano è cambiato? «Allora era un derby “stracittadino”, tutto italiano. Oggi è difficile trovare un italiano in squadra. Ai miei tempi non dormivi 2-3 giorni prima della partita, dovevi marcare l'avversario e se ti segnava te lo ricordavi anche dopo 40 anni, vedasi Hateley (nel derby del 1984, 2-1 Milan, ndr). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter-Milan, Fulvio Collovati non ha dubbi: "Ecco come finirà"

