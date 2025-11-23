Inter-Milan formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, tutte le ultime dai campi con pochissime sorprese da una parte e dall’altra. Tra meno di un’ora si scende in campo. (ANSA) TvPlay.it Ecco le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter-Milan formazioni ufficiali

