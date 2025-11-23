Inter Milan duello tra visioni opposte | esperienza Allegri contro ambizione Chivu

Inter News 24 Inter Milan, Chivu pronto per il suo primo derby da tecnico! Tutti gli aggiornamenti sulla sfida di questa sera contro i cugini rossoneri. Inter Milan va oltre i tre punti: la stracittadina di San Siro non è una partita come le altre, ma uno scontro identitario tra due mondi calcistici. Nel giorno del derby, non si gioca solo per la classifica, ma per legittimare ambizioni e confermare gerarchie tecniche e psicologiche. Da una parte Cristian Chivu, alla sua prima stracittadina da allenatore; dall’altra Massimiliano Allegri, tecnico navigato che torna sulla panchina rossonera in un derby dopo anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Milan, duello tra visioni opposte: esperienza Allegri contro ambizione Chivu

