Inter-Milan derby al Diavolo rossonero | Roma da sola al comando

Sotto il cielo di Milano, in un San Siro ormai di proprietà, sono scese in campo Inter e Milan per giocarsi un derby fondamentale per le sorti della zona alta della classifica. Con la vittoria 1-0 dei rossoneri, l’Internazionale ha perso l’occasione di tornare in vetta in compagnia della Roma che, ora, si ritrova confermata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inter-Milan, derby al Diavolo rossonero: Roma da sola al comando

SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X

Inter-Milan, Diavolo a picco nel derby e Lautaro in fuga scudetto (Roma permettendo) - Quote impietose con i rossoneri - Due soli punti separano Inter e Milan dopo 11 giornate di serie A, con i nerazzurri al comando della classifica a quota 24 insiema alla Roma e rossoneri che inseguono a 22 alla pari del Napoli ... Segnala affaritaliani.it

Inter-Milan: le formazioni ufficiali. Thuram, Rabiot, Pulisic, le scelte di Chivu e Allegri per il derby - Da Thuram a Leao, Chivu e Allegri hanno deciso gli undici che si daranno battaglia: le formazioni ufficiali di Inter e Milan. Si legge su sport.virgilio.it

Un palo e una traversa per l'Inter, ma a San Siro il Milan regge l'urto: 0-0 dopo 45 minuti - Una traversa e un palo per l'Inter, ma il risultato parziale del derby della Madonnina è ancora fermo sullo 0- Come scrive tuttomercatoweb.com