Inter-Milan Allegri | Loro favoriti? Le partite partono da 0-0 Bisogna fare…

Alla vigilia di Inter-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del match nella classifica conferenza stampa: le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter-Milan, Allegri: “Loro favoriti? Le partite partono da 0-0. Bisogna fare…”

Altre letture consigliate

Inter, Chivu: “Non esistono favorite nei derby” ? L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani contro il Milan. ? #sportitalia #inter #derby #seriea #milan Vai su X

LA RIVELAZIONE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DEL DERBY Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby tra Inter e Milan, Allegri ha svelato un retroscena relativo all'estate del 2021, ovvero quella che è poi culminata con il suo ritorno alla Juventus: - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «L'Inter è favorita per lo scudetto insieme al Napoli, ma si parte dallo 0-0. Rabiot gioca» - Milan è una rivalità storica per la città di Milano». Lo riporta msn.com

Allegri e la risposta prima di Inter-Milan sul ritorno alla Juve: "In una notte ho dovuto..." - Il tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione al derby di domenica 23 ... tuttosport.com scrive

Inter-Milan, Chivu: «Nel derb inter milan y non ci sono favoriti, è una gara diversa. Thuram titolare? Non gioco al fantacalcio...» - Massimiliano Allegri ha detto che l’Inter è favorita, ma Cristian Chivu non è d’accordo con il collega del Milan. Si legge su msn.com