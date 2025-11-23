Inter-Milan 0-1 Pulisic segna e Maignan para un rigore Il derby è del Diavolo

Milano, 23 novembre 2025 - Il derby è del Milan. Allegri batte Chivu con un gol di Pulisic nella ripresa e lo scavalca in classifica al termine di una partita pazza in cui Mike Maignan si è eretto a protagonista assoluto con due grandi parate. Il portiere ha salvato la stoccata di Lautaro nel primo tempo e soprattutto il rigore di Calhanoglu nel secondo. Per il Milan sono sei risultati utili consecutivi nei derby e il sorpasso in classifica sui cugini, sfortunati con due legni colpiti nella prima frazione. Allegri sale a quota 25 punti con la Roma in testa da sola a 27. La lotta Scudetto è più aperta che mai e tante sono ancora in gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

