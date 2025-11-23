Inter-Milan 0-1 Pulisic segna e Maignan para un rigore Il derby è del Diavolo
Milano, 23 novembre 2025 - Il derby è del Milan. Allegri batte Chivu con un gol di Pulisic nella ripresa e lo scavalca in classifica al termine di una partita pazza in cui Mike Maignan si è eretto a protagonista assoluto con due grandi parate. Il portiere ha salvato la stoccata di Lautaro nel primo tempo e soprattutto il rigore di Calhanoglu nel secondo. Per il Milan sono sei risultati utili consecutivi nei derby e il sorpasso in classifica sui cugini, sfortunati con due legni colpiti nella prima frazione. Allegri sale a quota 25 punti con la Roma in testa da sola a 27. La lotta Scudetto è più aperta che mai e tante sono ancora in gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, Allegri a -2 dalla Roma - I rossoneri agganciano il Napoli al secondo posto, mentre i nerazzurri di Chivu frenano. corrieredellosport.it scrive
Inter-Milan, le pagelle: Pulisic (7), Maignan (8), Calhanoglu (5), Lautaro (4,5) - 0 il derby contro l'Inter e si è rilanciato al secondo posto della classifica. Come scrive ilmessaggero.it
Serie A, Inter-Milan 0-1: un lampo di Pulisic regala il derby ad Allegri - A 40 anni e 75 giorni, Luka Modric è diventato il quinto giocatore di movimento a disputare un derby tra Milan e Inter in Serie A dopo aver compiuto 40 anni, dopo Zlatan Ibrahimovic (41 anni, 166 ... msn.com scrive