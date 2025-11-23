Inter Milan 0-1 Pulisic e Maginan consegnano i tre punti ed il derby ad Allegri | Chivu scivola in classifica

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Milan, derby della Madonnina valevole per la 12^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Milan, match valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Derby d’alta quota e primo scontro stagionale tra la squadra di Chivu e quella di Allegri. nerazzurri reduci dal successo per 2 a 0 contro la Lazio, rossoneri reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Parma. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 90? + 5 Triplice fischio a San Siro, vince il Milan, decide Pulisic, l’errore di Calhanoglu è decisivo per la vittoria rossonera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Milan 0-1, Pulisic e Maginan consegnano i tre punti ed il derby ad Allegri: Chivu scivola in classifica

