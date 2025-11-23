Inter-Milan 0-1 Pulisic decide | Calhanoglu tradisce Chivu
Il piatto forte di questo dodicesimo turno di Serie A sta finalmente per cominciare. Stiamo parlando, ovviamente, del match tra Inter e Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, un Derby fondamentale sia per la padronanza cittadina che per le parti alte della classifica del campionato. La Beneamata vuole provare a riprendere il suo cammino dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali, ovvero con un successo. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. 3 minuti fa 23 Novembre 2025 22:45 10:45 pm 95? – Finisce il match, è 0-1 per il Milan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Maignan para un rigore a Calhanoglu: Inter-Milan resta sullo 0-1 per i rossoneri - Mike Maignan dice no ad Hakan Calhanoglu e para il rigore dello specialista turco dell'Inter al 74'. Secondo tuttomercatoweb.com
Inter-Milan 0-1: apoteosi rossonera firmata Pulisic e Maignan - Il Milan vince il derby contro l’Inter grazie al gol di Pulisic ed alle parate di uno strepitoso Mike Maignan. Da notiziemilan.it
CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Milan. Inizia il derby di Milano. Primo pallone per i nerazzurri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it