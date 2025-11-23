Inter Milan 0-1 LIVE | Maignan dice no a Calhanoglu!
Inter Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 C’è Inter Milan allo stadio San Siro (Giuseppe Meazza) di Milano! C’è il derby della Madonnina, in campo alle 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A. Sfida tra due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
LIVE Inter-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Problema Fisico Per Thuram - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Inter-Milan LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pulisic - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
pulisic! gol del milan! - Pestone ai danni del francese da parte di Pavlovic, è a terra dolorante l'attaccante. Riporta gazzetta.it