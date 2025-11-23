Inter-Milan 0-1 LIVE | inizia la ripresa Pulisic sblocca il match
Il piatto forte di questo dodicesimo turno di Serie A sta finalmente per cominciare. Stiamo parlando, ovviamente, del match tra Inter e Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, un Derby fondamentale sia per la padronanza cittadina che per le parti alte della classifica del campionato. La Beneamata vuole provare a riprendere il suo cammino dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali, ovvero con un successo. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. 1 minuti fa 23 Novembre 2025 22:09 10:09 pm. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Argomenti simili trattati di recente
SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Serie A. Fine primo tempo: Inter-Milan 0-0. Lazio-Lecce 2-0. La Roma vince a Cremona ed è in vetta - Segui la cronaca testuale su Rainews. Secondo msn.com
Inter-Milan LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: centra il palo anche Lautaro - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
LIVE Inter-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Inter Prova l'Imbucata Vincente - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it