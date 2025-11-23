Inter Milan 0-1 LIVE | i nerazzurri provano il tutto per tutto!

Calcionews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Milan: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del derby della Madonnina valido per la dodicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 C’è Inter Milan allo stadio San Siro (Giuseppe Meazza) di Milano! C’è il derby della Madonnina, in campo alle 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A. Sfida tra due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter milan 0 1 live i nerazzurri provano il tutto per tutto

© Calcionews24.com - Inter Milan 0-1 LIVE: i nerazzurri provano il tutto per tutto!

Altre letture consigliate

inter milan 0 1Maignan para un rigore a Calhanoglu: Inter-Milan resta sullo 0-1 per i rossoneri - Mike Maignan dice no ad Hakan Calhanoglu e para il rigore dello specialista turco dell'Inter al 74'. Come scrive tuttomercatoweb.com

inter milan 0 1LIVE Inter-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Akanji Sfiora Il Gol - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

inter milan 0 1pulisic! gol del milan! - Pestone ai danni del francese da parte di Pavlovic, è a terra dolorante l'attaccante. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Milan 0 1