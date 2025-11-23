Inter-Milan 0-1 le pagelle | Pulisic 7 Maignan 8 Calhanoglu 5 Lautaro 4,5

Minimo sforzo, massimo risultato. Il Milan di Allegri ha vinto 1-0 il derby contro l'Inter e si è rilanciato al secondo posto della classifica. La sfida, decisa dal gol in contropiede. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

