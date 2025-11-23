Inter-Milan 0-0 LIVE
Il piatto forte di questo dodicesimo turno di Serie A sta finalmente per cominciare. Stiamo parlando, ovviamente, del match tra Inter e Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, un Derby fondamentale sia per la padronanza cittadina che per le parti alte della classifica del campionato. La Beneamata vuole provare a riprendere il suo cammino dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali, ovvero con un successo. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. 3 minuti fa 23 Novembre 2025 20:36 8:36 pm Inter, Thuram torna dal 1?. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
Serie A, Cremonese-Roma 0-1 dopo i primi 45':: giallorossi a caccia dei tre punti per volare in vetta Alle 18 Lazio-Lecce, stasera il derby della Madonnina Inter-Milan Hellas Verona-Parma 1-2: vittoria pesante dei ducali in chiave salvezza Segui la cronaca test - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Inter Milan (risultato 0-0) video streaming tv: Augusto con Dimarco, c’è Rabiot! (23 novembre 2025) - Diretta Inter Milan streaming video tv: grande derby della Madonnina a San Siro con in palio punti pesantissimi nella corsa allo scudetto. Segnala ilsussidiario.net
Pagina 0 | Dove vedere Inter-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - A San Siro è tempo di derby, valido per la dodicesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Chivu e Allegri ... Secondo corrieredellosport.it
Inter-Milan pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto - Milan con la chicca dell'esperto sul derby di Milano valido per il dodicesimo turno di Serie A. calciomercato.com scrive