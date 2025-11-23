Inter-Milan 0-0 LIVE | inizia la ripresa
Il piatto forte di questo dodicesimo turno di Serie A sta finalmente per cominciare. Stiamo parlando, ovviamente, del match tra Inter e Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, un Derby fondamentale sia per la padronanza cittadina che per le parti alte della classifica del campionato. La Beneamata vuole provare a riprendere il suo cammino dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali, ovvero con un successo. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. Pochi secondi fa 23 Novembre 2025 21:55 9:55 pm 45? – Inizia la ripresa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche questi approfondimenti
SERIE A | In campo il derby Inter-Milan. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 in campo per #InterMilan ? Forza INTERISTI @play_eFootball Vai su X
LIVE Inter-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Inter Prova l'Imbucata Vincente - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
Inter-Milan LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Serie A: centra il palo anche Lautaro - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Serie A. Fine primo tempo: Inter-Milan 0-0. Lazio-Lecce 2-0. La Roma vince a Cremona ed è in vetta - Come deve essere per essere all’altezza della storia del derby di Milano. Riporta msn.com