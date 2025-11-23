Il piatto forte di questo dodicesimo turno di Serie A sta finalmente per cominciare. Stiamo parlando, ovviamente, del match tra Inter e Milan, in programma oggi domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, un Derby fondamentale sia per la padronanza cittadina che per le parti alte della classifica del campionato. La Beneamata vuole provare a riprendere il suo cammino dove aveva lasciato prima della sosta per le Nazionali, ovvero con un successo. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. Pochi secondi fa 23 Novembre 2025 21:55 9:55 pm 45? – Inizia la ripresa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Milan 0-0 LIVE: inizia la ripresa