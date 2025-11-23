Inter Mazzola | Lautaro rappresenta l’interismo Allegri un top
Nella serata del 23 novembre andrà in scena il big match della 12ª giornata di Serie A, ovvero quello tra Inter e Milan, un derby importantissimo per l’umore e per la classifica. A commentare quella che sarà la sfida ci ha pensato la bandiera nerazzurra Sandro Mazzola, ex calciatore che ha dedicato più di 20 anni della sua carriera alla Beneamata: “I derby sono partite senza regole, conteranno l’approccio mentale e la voglia di fare felici i propri tifosi”. Poi continua parlando di Lautaro Martinez: “Lui si merita di entrare nella storia del club, rapprensenta l’interismo, indossa la maglia come una seconda pelle e fa parte da tempo della nostra famiglia, nel senso più profondo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
