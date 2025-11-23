Inter Marotta pronto al colpo a sorpresa | nel mirino c’è il campione del mondo
L’Inter ha messo nel mirino il campione del mondo: Marotta è pronto ad andare all’assalto per l’esperto giocatore della Premier League. L’Inter sta guardando al futuro della porta. Con Yann Sommer in scadenza nel 2026 e Josep Martínez che non convince del tutto, i nerazzurri sarebbero pronti a fare un colpo clamoroso: Emiliano “Dibu” Martínez, portiere campione del mondo con l’ Argentina e pilastro del reparto arretrato dell’ Aston Villa. Secondo le indiscrezioni, il club inglese sarebbe aperto alla cessione già a gennaio, ma ad una condizione. L’Inter vuole il “Dibu” Martínez: l’Aston Villa ha già trovato il sostituto. 🔗 Leggi su Sportface.it
News recenti che potrebbero piacerti
Adeyemi all’Inter | La posizione di Marotta, giocatore e Dortmund Tutta la verità https://bit.ly/4iiFs2H - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, #Marotta: "Epocale il primo derby da proprietari" #SkySport #SkySerieA #SerieA Vai su X
Inter, Marotta fiuta il colpo Adeyemi e prepara la strategia per blindare Pio Esposito: poi il messaggio ad Allegri - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta parla del derby di domenica e lancia un messaggio ad Allegri: poi parla di Adeyemi e Pio Esposito ... Lo riporta sport.virgilio.it
Colpo pazzesco, Marotta cala l’asso: Calhanoglu decisivo - Grazie a Calhanoglu l'Inter è pronta a mettere a segno un altro colpo pazzesco: Marotta sta per farlo di nuovo. Riporta calciomagazine.net
Lookman-Inter, scippo clamoroso: Marotta su tutte le furie - Marotta su tutte le furie,l'Atalanta fa partire Lookman ma non per Milano, si tratta di un vero e proprio scippo per l'Inter. Segnala calciomagazine.net