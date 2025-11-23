Inter Marotta pronto al colpo a sorpresa | nel mirino c’è il campione del mondo

L’Inter ha messo nel mirino il campione del mondo: Marotta è pronto ad andare all’assalto per l’esperto giocatore della Premier League. L’Inter sta guardando al futuro della porta. Con Yann Sommer in scadenza nel 2026 e Josep Martínez che non convince del tutto, i nerazzurri sarebbero pronti a fare un colpo clamoroso: Emiliano “Dibu” Martínez, portiere campione del mondo con l’ Argentina e pilastro del reparto arretrato dell’ Aston Villa. Secondo le indiscrezioni, il club inglese sarebbe aperto alla cessione già a gennaio, ma ad una condizione. L’Inter vuole il “Dibu” Martínez: l’Aston Villa ha già trovato il sostituto. 🔗 Leggi su Sportface.it