Inter Carlos Augusto all’intervallo | Devo stare attento Loro sono forti nella ripartenza

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Augusto, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

