Inter Carlos Augusto all’intervallo | Devo stare attento Loro sono forti nella ripartenza
Carlos Augusto, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al 45' del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
LE FORMAZIONI UFFICIALI ? INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. ? MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Barte - facebook.com Vai su Facebook
Per l’ #Inter out Dumfries e Mkhitaryan: in vantaggio Carlos Augusto e Sucic ? Allegri ha invece solo un ballottaggio per il suo #Milan, quello tra Bartesaghi ed Estupiñan, con quest’ultimo lievemente favorito? Le probabili formazioni del derby Vai su X
Inter, Carlos Augusto al 45': "Milan forte nelle ripartenze, ma dobbiamo attaccare" - Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro il Milan: "Devo stare attento,. Scrive tuttomercatoweb.com
Inter, svolta Carlos Augusto: nuovo ruolo nel derby, Chivu sorprende - Attenzione ad una possibile sorpresa nell'undici titolare dell'Inter nel derby contro il Milan. Riporta fantamaster.it
Carlos Augusto si è preso l’Inter: il retroscena racconta tutto - Il gol vittoria in Champions League è un'ulteriore conferma della centralità di Carlos Augusto all'interno del progetto Inter. Si legge su spaziointer.it