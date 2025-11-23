Infrazione Ue per il Golden power l’Italia cambia la legge e riparte il Risiko bancario
La Commissione europea ha annunciato che aprirà una procedura di infrazione per l’Italia a causa del modo in cui funziona la legge sul golden power. La questione è stata sollevata da Unicredit, dopo che il Governo ha limitato ampiamente i margini della sua Ops su Banco Bpm proprio utilizzando questa normativa, che già in passato era stata reputata eccessiva e in violazione del diritto europeo. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per modificare la legge. La nuova norma potrebbe essere approvata direttamente attraverso la Manovra finanziaria, per velocizzare i tempi e allinearsi alle richieste Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
