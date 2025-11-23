Incontro Meloni-Erdogan a margine del G20 | i temi sul tavolo

Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan hanno tenuto un incontro bilaterale a margine del G20 di Johannesburg. La premier italiana e il presidente della Turchia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, hanno avuto «uno scambio approfondito sulle crisi internazionali in corso con particolare riferimento alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente ». In conferenza stampa al G20 in corso in Sudafrica, Erdogan ha spiegato che domani, lunedì 24 novembre, parlerà con Vladimir Putin. Sul tavolo anche la « cooperazione tra Italia e Turchia in ambito Nato ». Erdogan e Meloni hanno inoltre condiviso l’auspicio di «continuare a rafforzare i rapporti bilaterali» tra Ankara e Roma «in una cornice molto positiva di continua crescita economica anche in settori strategici». 🔗 Leggi su Lettera43.it

