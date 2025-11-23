Incidente sotto la via Papa Luciani perde il controllo e la sua auto si ribalta | portato in ospedale

Pioveva forte e l'asfalto era particolarmente scivoloso. Ha sbandato perdendo il controllo della sua auto, una Fiat Punto, che ha finito la sua corsa ribaltandosi. È successo lungo la strada provinciale, con diversi tornanti, che collega via Papa Luciani alla rotatoria degli Scrittori. L’uomo è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Incidente sotto la via Papa Luciani, perde il controllo e la sua auto si ribalta: portato in ospedale

