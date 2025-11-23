Incidente nella notte in uno scontro frontale muore un 19enne Tre le persone ferite
Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte a Nettuno in un incidente stradale avvenuto, intorno alla mezzanotte, in via Scipione Borghese.L'auto del giovane si è scontrata con un'altra vettura condotta da una donna. Nel violento impatto il ragazzo ha avuto la peggio. In condizioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
