Incidente di caccia sui monti di Terelle Il ferito grave trasferito al San Camillo

Frosinonetoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamento ore 14 - L'uomo, recuperato dai soccorsi, è stato trasferito in elicottero al San Camillo. Si tratta di un 60enne di CasalvieriL'incidenteUn incidente di caccia si è verificato poco dopo le 12 di oggi sui monti di Terelle, in un’area particolarmente impervia del Monte Cairo, in via. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

