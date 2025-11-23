Incidente a St Moritz | malore per un giovane automobilista finisce contro un albero

Un giovane automobilista di 21 anni è rimasto ferito in modo lieve sabato mattina a St. Moritz, quando la sua auto ha terminato la corsa contro un albero lungo la Via Grevas, dopo essere uscita di strada a causa di un improvviso malore.Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

