Incidente a St Moritz | malore per un giovane automobilista finisce contro un albero

Sondriotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane automobilista di 21 anni è rimasto ferito in modo lieve sabato mattina a St. Moritz, quando la sua auto ha terminato la corsa contro un albero lungo la Via Grevas, dopo essere uscita di strada a causa di un improvviso malore.Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale dei. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente in A1, lo informano dei tre morti: il camionista ha un malore in ospedale - Arezzo, 6 agosto 2025 – Quando lo hanno informato che nell’incidente di due giorni fa in A1 erano morte tre persone, l’uomo alla guida del camion che ha tamponato i mezzi in coda ha avuto in malore. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente St Moritz Malore