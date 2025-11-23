Incidente a Sala Consilina | nessun ferito danneggiate due auto in sosta

Brutto incidente stradale, giovedì, in località Taverne di Sala Consilina. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Un sorpasso di un'auto guidata da un 40enne e poi la carambola. Tuttavia, non sono state registrate gravi conseguenze per i conducenti dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente a Sala Consilina: nessun ferito, danneggiate due auto in sosta

