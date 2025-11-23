Inchiesta sulla corruzione in Sicilia Conte pungola Meloni | Come può tollerare questo sistema?
«L'urgenza è che questo governo regionale vada a casa: è sommerso dagli scandali per corruzione. Scandali che ripropongono un malcostume che ritorna». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo. «Mi chiedo - prosegue - di fronte anche ad esponenti di Fratelli d’Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
TRIS Siracusa. . Corruzione nella Regione: chiesto il rinvio a giudizio per l’assessore Amata. La Procura chiede il processo per l’assessore al Turismo e per un’imprenditrice: al centro dell’inchiesta presunti favori in cambio di fondi pubblici. Prima udienza fissa - facebook.com Vai su Facebook
L’inchiesta per corruzione in #Ucraina. Divario ricchi-poveri: in Italia cresce la diseguaglianza dei redditi. Ne parliamo con #MarcoMinniti @DeBortoliF @MennuniLavinia @marcogrimaldi_ @albertcampailla @CarlettoCambi #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09 Vai su X
Inchiesta sulla corruzione in Sicilia, Conte pungola Meloni: “Come può tollerare questo sistema?” - «L'urgenza è che questo governo regionale vada a casa: è sommerso dagli scandali per corruzione. Come scrive msn.com
Conte, 'governo Sicilia vada a Casa e Meloni agisca' - "L'urgenza è che questo governo regionale vada a casa. Da msn.com
Assessori, deputati e dirigenti sotto inchiesta: non solo Cuffaro, tutti i guai del centrodestra di Schifani in Sicilia - Dopo l'inchiesta sull'ex governatore, all'Ars si contano 8 consiglieri regionali sotto indagine. Come scrive ilfattoquotidiano.it