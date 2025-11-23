Inchiesta sulla corruzione in Sicilia Conte pungola Meloni | Come può tollerare questo sistema?

«L'urgenza è che questo governo regionale vada a casa: è sommerso dagli scandali per corruzione. Scandali che ripropongono un malcostume che ritorna». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo. «Mi chiedo - prosegue - di fronte anche ad esponenti di Fratelli d’Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Inchiesta sulla corruzione in Sicilia, Conte pungola Meloni: “Come può tollerare questo sistema?”

