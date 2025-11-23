Incendio nella notte a Primaluna | canna fumaria in fiamme lungo intervento
Notte di lavoro per i vigili del fuoco nella frazione di Cortabbio di Primaluna, dove le squadre sono intervenute per domare l'incendio di una canna fumaria. L'allarme è scattato all'1:30, quando le fiamme hanno interessato il camino di un'abitazione, richiedendo un intervento complesso e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
