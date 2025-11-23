Incendio nella notte a Baveno | distrutto dalle fiamme il tetto di una casa

Incendio a Baveno nella notte.In Regione Case Sparse il tetto di una casa ha preso fuoco per cause ancora da chiarire nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre.Sul posto hanno lavorato quattro squadre di vigili del fuoco di Verbania e di Stresa, che hanno estinto le fiamme in circa due ore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

