Incendio in una casa di Cogoleto muore una donna di 92 anni
I carabinieri hanno tentato di salvare la pensionata, ma al loro arrivo il suo cuore aveva già smesso di battere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
