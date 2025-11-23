In ricordo di Ornella Vanoni | il coraggio della sfumatura

Life&People.it Ci sono voci che non appartengono soltanto alla musica, ma a un modo di stare al mondo; voci che non intrattengono e basta, perché aprono spazi interiori, insegnano una postura emotiva, accompagnano generazioni come una colonna sonora privata e collettiva insieme. Ornella Vanoni è stata questo: un timbro riconoscibile a occhi chiusi, una presenza che sapeva trasformare la leggerezza in profondità e la malinconia in stile, una donna capace di restare contemporanea senza mai inseguire il contemporaneo. Il ricordo della Signora della musica italiana, oggi, non è soltanto un omaggio dovuto a un’artista immensa, ma una sorta di bilancio sentimentale della nostra cultura popolare più alta: perché con lei se ne va una grammatica dell’interpretazione fatta di pause, di mezze tinte, di ironia lucida e improvvise fratture di verità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it