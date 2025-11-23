In provincia di Padova alle 12 ha votato il 10,91 % degli aventi diritto

Come era prevedibile, alle 12 odierne, 23 novembre la percentuale di votanti è in discesa rispetto alla precedente tornata elettorale per le regionali. Per il momento a vincere è l'astensionismo, ma la speranza è che, con il voto diluito in due giorni, le percentuali possano salire.

Padova Flash, le notizie da tutto il territorio #Padovaflash #news #Padova #Provincia Vai su Facebook

Conferenza stampa locale #GruppoTecnocasa a Padova. Stamane, al Caffè Pedrocchi, si è tenuta la conferenza stampa locale del Gruppo Tecnocasa dedicata al mercato immobiliare e creditizio di Padova e provincia. Gli editoriali news.tecnocasagroup.it Vai su X

Padova, vanno a vivere (e lavorare) nel casone sull'isola rinata grazie ai fondi dalla Provincia: «È un sogno che si realizza» - Sospesa tra cielo e laguna, emerge un’isola, raggiungibile solo via mare, unico affaccio della provincia di Padova sulla laguna di Venezia. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Occupazione, Padova sul podio nazionale e prima nel Nordest: il 78,3% dei cittadini tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro - La provincia di Padova è la regina del Nordest per tasso di occupazione: il 78,3% dei residenti tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro. Segnala ilgazzettino.it