Imprese e coop sociali i pc usati si riaccendono

Imola, 23 novembre 2025 – Un nuovo modello di collaborazione tra imprese, istituzioni e cooperative sociali. Nasce ‘Community connect’, l’iniziativa ideata dall’azienda Quanture e realizzata sul territorio grazie alla cooperativa sociale Giovani Rilegatori, in collaborazione con Comune e Asp. L’obiettivo è creare un circolo virtuoso che coniughi sostenibilità, innovazione e inclusione sociale, trasformando dispositivi tecnologici dismessi in opportunità concrete per famiglie e realtà locali. Il progetto permette alle aziende del territorio di donare pc, notebook e desktop non più utilizzati. I dispositivi vengono ritirati, rigenerati e destinati ad enti, associazioni e famiglie in difficoltà, grazie a una rete che coinvolge più attori: le aziende mettono a disposizione i device, Quanture e la cooperativa sociale Giovani Rilegatori si occupano del ritiro, della formazione e della rigenerazione, mentre il Comune individua i beneficiari finali attraverso Asp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprese e coop sociali, i pc usati si riaccendono

