Impresa storica per l' Italia | la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli contro la Spagna
Impresa storica per l'Italia. Oggi, domenica 23 novembre, la squadra di Filippo Volandri ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli che sono valse il 2-0 contro la Spagna.Berrettini ha conquistato l'1-0 su Carreno in 2 set, Cobolli ha battuto Munar in. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Ma li avete letti i giornali della destra? Uno spettacolo. Sono riusciti in un’impresa storica: scrivere titoloni trionfali su Beatrice Venezi senza che Beatrice Venezi abbia diretto una singola nota. “Rosiconi contro Venezi: la Fenice fa più abbonati”, titola Libero. “C - facebook.com Vai su Facebook
Scalatore fenomenale, è riuscito nell’impresa storica di conquistare la Vuelta e il Giro in soli 48 giorni. "Ma ora non pedalo più, meglio andare a caccia". L'intervista a #GiovanniBattaglin per #SoggettiSmarriti Vai su X
L’Italia del tennis vince la sua quarta Davis: imprese di Berrettini e Cobolli - Percorso netto questa settimana a Bologna per l’Italia. ecodibergamo.it scrive
Tennis, l'Italia è nella storia: gli azzurri conquistano la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - Un'impresa che non riusciva a nessuno dal 1972, quando furono gli Stati Uniti ad inanellare cinque successi consecutivi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Coppa Davis, l'Italia riscrive la storia! Trionfo contro la Spagna e terza Insalatiera consecutiva - L’Italia mette a segno uno storico tris, conquistando per il terzo anno di fila la Coppa Davis con un netto 2- Segnala tuttonapoli.net