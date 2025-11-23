Impresa storica per l' Italia | la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli contro la Spagna

Today.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impresa storica per l'Italia. Oggi, domenica 23 novembre, la squadra di Filippo Volandri ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli che sono valse il 2-0 contro la Spagna.Berrettini ha conquistato l'1-0 su Carreno in 2 set, Cobolli ha battuto Munar in. 🔗 Leggi su Today.it

impresa storica per l italia la terza coppa davis consecutiva con le vittorie di berrettini e cobolli contro la spagna

© Today.it - Impresa storica per l'Italia: la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli contro la Spagna

Approfondisci con queste news

impresa storica italia terzaL’Italia del tennis vince la sua quarta Davis: imprese di Berrettini e Cobolli - Percorso netto questa settimana a Bologna per l’Italia. ecodibergamo.it scrive

impresa storica italia terzaTennis, l'Italia è nella storia: gli azzurri conquistano la Coppa Davis per la terza volta consecutiva - Un'impresa che non riusciva a nessuno dal 1972, quando furono gli Stati Uniti ad inanellare cinque successi consecutivi. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

impresa storica italia terzaCoppa Davis, l'Italia riscrive la storia! Trionfo contro la Spagna e terza Insalatiera consecutiva - L’Italia mette a segno uno storico tris, conquistando per il terzo anno di fila la Coppa Davis con un netto 2- Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Impresa Storica Italia Terza