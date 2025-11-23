Impresa storica per l'Italia. Oggi, domenica 23 novembre, la squadra di Filippo Volandri ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli che sono valse il 2-0 contro la Spagna.Berrettini ha conquistato l'1-0 su Carreno in 2 set, Cobolli ha battuto Munar in. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Impresa storica per l'Italia: la terza Coppa Davis consecutiva con le vittorie di Berrettini e Cobolli contro la Spagna