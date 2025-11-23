IMPERO D’ITALIA! Il Gladiatore Flavio Cobolli affonda la Spagna e ci regala la terza Coppa Davis di fila!

Signore e signori, ora si festeggia. Flavio Cobolli ha realizzato il sogno, quello di vivere da protagonista la Coppa Davis e di garantire all’Italia il punto decisivo nella finale di Bologna contro la Spagna. Un match difficilissimo contro Jaume Munar, partito fortissimo, quasi a intimidire il romano. Bravo Cobolli a reagire con la forza del suo tennis e della sua mente, ribaltando la situazione e imponendosi con lo score di 1-6 7-6 (5) 7-5 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Per gli azzurri si tratta del terzo successo consecutivo in Davis, del quarto nella storia. Lo sport con racchetta e pallina si tinge del Tricolore! Nel primo set l’avvio del nostro portacolori è da incubo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IMPERO D’ITALIA! Il Gladiatore Flavio Cobolli affonda la Spagna e ci regala la terza Coppa Davis di fila!

