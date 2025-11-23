Imbrattato il monumento a Verdi | Un' offesa alla comunità

Parmatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno ha imbrattato il monumento dedicato a Giuseppe Verdi in Piazzale della Pace a Parma. A stigmatizzare l’accaduto è stato Lorenzo Lavagetto, vice sindaco della città, che ha commentato il gesto su Facebook: “Staremo sempre dalla parte di chi la cultura la difende, la rispetta e la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

imbrattato il monumento a verdi un offesa alla comunit224

© Parmatoday.it - Imbrattato il monumento a Verdi: "Un'offesa alla comunità"

Argomenti simili trattati di recente

imbrattato monumento verdi offesaImbrattato il monumento dedicato a Verdi - Sulla base campeggia un enorme cuore con la scritta "love" in azzurro fosforesc ... Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Imbrattato Monumento Verdi Offesa